le mercredi 17 mars à 14:00

La Médiathèque d’Ornon vous invite à partager les mots

—————————————————— ### Evènement organisé par la Ligue de l’enseignement, fédération de la Gironde. **Au programme** * Atelier d’écriture à partir de 10 ans, animé par Christian Massé, écrivain et lecteur bénévole de Lire et faire lire. * Atelier « Le souffle & expression visuelle » à partir de 6 ans, animé par Dominik Lobera de l’atelier FenÊtre sur rue. * Lectures offertes autour du thème de l’air de 7 à 11 ans, animé par Denis Lavigne, lecteur bénévole de Lire et faire lire.

Gratuit sur réservation

Médiathèque d'Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d'Ornon

2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T15:00:00

