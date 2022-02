Dis-moi dix mots qui d’étonnent Lycée Professionnel Pierre Coton, 10 novembre 2021, Néronde.

Pour produire cet atelier d’écriture, nous avons travaillé par compétences et progressivement : * Compétences travaillées de connaissance et de maîtrise de la langue au travers de l’enrichissement du lexique, avec l’étude du vocabulaire, la recherche de signification des mots proposés, l’élaboration de définitions à proposer aux autres élèves de la classe (travail également donc sur le partage des tâches et la mutualisation du travail) ; l’amélioration de l’orthographe est visée aussi. * Cet apprentissage de compétences de connaissance de la langue est également permis grâce à l’écriture créative de textes, avec la composition de poèmes ou de Haikou·s à partir des **_Dix mots_** » **Décalé, ébaubi, médusé, saperlipopette, farcer, kaï, divulgâcher, tintamarre, époustouflant, pince-moi** ». * Nous travaillons en amont de l’écriture des poèmes et chansons, ou poèmes interprétés pour sensibiliser à la forme poétique et à l’art/genre de la chanson poétique/engagée (musique+poésie). Déroulement de la séquence : 1. Séance 1 Etude du vocabulaire, recherche en petits groupes, restitution en groupe classe : 1h30 2. Séance 2 Étude du poème ou haïku : donner à lire à chaque groupe en classe inversée un poème présélectionné et un haïku : 2h. R2écoute en classe Consigne : « Que donneriez-vous comme conseil à un autre groupe pour tenter d’écrire un poème ou un haïku, à partir de la forme observée et des poésies et chansons proposées (liens) ; donnez l’époque d’écriture la poésie, le sens que vous comprenez et le sentiment qu’elle vous inspire » : • [https://www.kajirosushi.com/qu-est-ce-qu-un-haiku-et-comment-en-faire-un](https://www.kajirosushi.com/qu-est-ce-qu-un-haiku-et-comment-en-faire-unhttps://www.youtube.com/watch?v=cPfVRUJL01A) [https://www.youtube.com/watch?v=cPfVRUJL01A](https://www.kajirosushi.com/qu-est-ce-qu-un-haiku-et-comment-en-faire-unhttps://www.youtube.com/watch?v=cPfVRUJL01A) • _Heureux qui comme Ulysse_ de Joachim Du Bellay, vous trouverez le texte en dessous et la mise en musique de Ridan : [[https://www.youtube.com/watch?v=Jp3dOH3KagA](https://www.youtube.com/watch?v=Jp3dOH3KagA)](https://www.youtube.com/watch?v=Jp3dOH3KagA) et son adaptation par Georges Brassens : [[https://www.youtube.com/watch?v=2LFpHTGkBQo](https://www.youtube.com/watch?v=2LFpHTGkBQo)]( https://www.youtube.com/watch?v=2LFpHTGkBQo) • _Demain dès l’aube_ de Victor Hugo chantée par Etienne Sinouhé, vous trouverez le texte sur la vidéo en dessous : [[https://www.youtube.com/watch?v=MFf-FDoaybI](https://www.youtube.com/watch?v=MFf-FDoaybI)](https://www.youtube.com/watch?v=MFf-FDoaybI) et celui de la Green box [https://www.youtube.com/watch?v=jG5frq5DZ_k](%5Bhttps://www.youtube.com/watch?v=jG5frq5DZ_k%5D(https://www.youtube.com/watch?v=jG5frq5DZ_k)) • « Le vert paradis » : _Moesta et Errabunda_ de Charles Baudelaire chanté par Léo Ferré [_[https://www.youtube.com/watch?v=Bk1aJOKys3c](https://www.youtube.com/watch?v=Bk1aJOKys3c)_](https://www.youtube.com/watch?v=Bk1aJOKys3c) • _La chanson de Prévert_ de Serge Gainsbourg [[https://www.youtube.com/watch?v=Z8dW4GeGN7M](https://www.youtube.com/watch?v=Z8dW4GeGN7M)](https://www.youtube.com/watch?v=Z8dW4GeGN7M) et la poésie originale _Les feuilles mortes_ de Jacques Prévert par Yves Montand [[https://www.youtube.com/watch?v=8KzI4BEIwtc](https://www.youtube.com/watch?v=8KzI4BEIwtc)](https://www.youtube.com/watch?v=8KzI4BEIwtc) • _Chanson d’automne_ de Verlaine : [[https://www.youtube.com/watch?v=XYY9UuXZoaw](https://www.youtube.com/watch?v=XYY9UuXZoaw)](https://www.youtube.com/watch?v=XYY9UuXZoaw) et interprétée par Georges Brassens [[https://www.youtube.com/watch?v=D-g-7eNmxSU](https://www.youtube.com/watch?v=D-g-7eNmxSU)](https://www.youtube.com/watch?v=D-g-7eNmxSU) • _Que serais-je sans toi_ de Louis Aragon interprétée par Jean Ferrat [[https://www.youtube.com/watch?v=y6P34xQnwxA](https://www.youtube.com/watch?v=y6P34xQnwxA)](https://www.youtube.com/watch?v=y6P34xQnwxA) et _Robert le Diable_ de Louis Aragon chantée par Jean Ferrat [[https://www.youtube.com/watch?v=8qYYe43OZWI](https://www.youtube.com/watch?v=8qYYe43OZWI)](https://www.youtube.com/watch?v=8qYYe43OZWI) • _Le déserteur_ de Boris Vian vous trouverez le texte chanté en dessous : [[https://www.youtube.com/watch?v=AV2BtFKmHXw](https://www.youtube.com/watch?v=AV2BtFKmHXw)](https://www.youtube.com/watch?v=AV2BtFKmHXw), Voir aussi l’autre version, de Mouloudji, sur le site de la chanson française qui raconte aussi l’histoire de la chanson [[https://lachansonfrancaise.net/2012/12/21/le-debut-de-la-chanson-engagee-le-deserteur/](https://lachansonfrancaise.net/2012/12/21/le-debut-de-la-chanson-engagee-le-deserteur/)](https://lachansonfrancaise.net/2012/12/21/le-debut-de-la-chanson-engagee-le-deserteur/) Il est possible de faire une écoute de _A vava inouva_ de Idir et de faire ou pas un lien (à expliciter alors) avec la chanson du déserteur : [[https://www.youtube.com/watch?v=fyxiOtwctgQ](https://www.youtube.com/watch?v=fyxiOtwctgQ)](https://www.youtube.com/watch?v=fyxiOtwctgQ) et et [https://fr.wikipedia.org/wiki/A_Vava_Inouva](https://fr.wikipedia.org/wiki/A_Vava_Inouva)) 3. Séances 3-4-5 Ecriture des poésies, dessins, calligraphies : 3h. **Une seule contrainte**, intégrer l’ensemble des dix mots. **Divers conseils** : « Se servir de ses émotions, de ses ressentis, détourner le blocage de la page blanche par une tentative d’écriture automatique et/ou par un travail grâce aux outils usuels de la langue ( enrichir son vocabulaire) : dictionnaire général, dictionnaire des rimes, dictionnaire des synonymes. »

