Saint-Martin-Boulogne

Le Nid, café associatif, le vendredi 11 février à 20:00

A l’heure de l’apéro, vous ne savez pas ce que vous allez voir… Quant à eux, ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer. Ce soir, nos quatre improvisateurs vont devoir naviguer entre des mots imposés (les vôtres et les dix mots qui détonnent) et des contraintes que vous déterminerez pour eux par un lancer de dé. Pour le meilleur et pour le rire, ils relèveront les défis de la soirée!

Entrée soumise à l’adhésion au Centre Social Eclaté (3€/foyer/an)

Le Nid,café associatif 18 Rés René Descartes 16, 62280 Saint-Martin-Boulogne

2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T21:00:00

