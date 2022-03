Dis-moi dix mots, animé par Anastasie Akigué Institut français du Gabon Libreville, boulevard triomphal Catégories d’évènement: boulevard triomphal

Libreville

Dis-moi dix mots, animé par Anastasie Akigué Institut français du Gabon, 23 mars 2022, Libreville, boulevard triomphal. Dis-moi dix mots, animé par Anastasie Akigué

Institut français du Gabon, le mercredi 23 mars à 14:00

Dis-Moi, Dix mots est un atelier basé sur les 10 mots qui (d) étonnent de la Francophonie. Décalé, divulgâcher, ébloui, époustouflant, forcer, kaî. Pour cette année 2022, nous allons apprendre à écrire d'autres et d'autres phrases.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T15:00:00

