« Dis-moi dix mots à tous les temps ! » avec Gaël Bordet Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Paris

« Dis-moi dix mots à tous les temps ! » avec Gaël Bordet Médiathèque Marguerite Yourcenar, 24 juin 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit Sur inscription partir du 24 mai sur Dans le cadre de l’opération « Dix-moi dix mots », l’auteur de littérature jeunesse Gaël Bordet propose un atelier d’écriture Après une présentation de son dernier roman L’Hippopo d’Hippo paru aux éditions Voce Verso et de son travail en cours, l’auteur invite les enfants à jouer et à créer avec les 10 mots de cette session 2022/2023 : année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone et tic-tac. Ensemble, ils se les approprieront et inventeront un texte issu de leur imagination. La séance se terminera par un temps de lecture des travaux, pour ceux qui le souhaitent. Samedi 24 juin de 15h à 17h Salle d’animation (niveau +1) Pour les enfants de 6 à 10 ans Sur inscription partir du 24 mai sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

