du vendredi 18 mars au lundi 21 mars à Liceul de Arte ,,Regina Maria”, Alba Iulia

Stimați colegi, Vă invităm să participaţi la a III-a ediţie a concursului judeţean interdisciplinar SUB SEMNUL CREATIVITĂȚII/ SOUS LE SIGNE DE LA CRÉATIVITÉ organizat de Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia. Concursul se va derula în jurul evenimentului Francofoniei și al numelui titanului literaturii franceze Victor Hugo. Premiile concursului vor fi anunțate în cadrul spectacolului destinat Zilelor Francofoniei de la Liceul de Arte ,, Regina Maria” din Albă Iulia, din data de 20.03.2022, la ora 11.00. Secţiuni: I. ,,Victor Hugo – versuri memorabile”: Concurs de interpretare – a unei poezii/ fragment la alegere din lirica lui Victor Hugo, în limba romȃnă/ franceză / engleză – individual (1-3 elevi pe școală) – GIMNAZIU . Se va trimite înregistrarea VIDEO de 1-2 minute la adresa [subsemnulcreativitatii@gmail.com](mailto:subsemnulcreativitatii@gmail.com) până la data de 19.03.2022, la ora 12.00. INREGISTRAREA se denumeste cu NUMELE ELEVULUI, CLASA, ŞCOALA astfel: ,,interpretare_ana_pop_7_Liceul_de_Arte” II.,,Gȃnduri hugoliene ȋn imagini artistice” – GIMNAZIU și LICEU: Concurs de caligrafie în ramă și / sau creaţie plastică/ prelucrare computerizată – max. 5 lucrări din fiecare instituţie. Lucrările se trimit ca POZE pe adresa [subsemnulcreativitatii@gmail.com](mailto:subsemnulcreativitatii@gmail.com) până la data de 19.03.2022, la ora 12.00. Găsiți citatele suport în limba română mai jos! POZA se denumeste cu NUMELE ELEVULUI, CLASA, ŞCOALA astfel: ,,caligrafie_ana_pop_7_Liceul_de_Arte” sau ,,creație_plastică_ana_pop_7_Liceul_de_Arte” sau ,,prelucrare_computerizată_ana_pop_7_Liceul_de_Arte” Citatele suport: ,,Atunci când omul este obsedat de un gând, el îl găsește în toate.” ,,Paradisul bogaților este creat din infernul săracilor…” ,,Nu este suficient să fii fericit – trebuie să fii în pace cu tine însuți.“ ,,Bucuria și durerea măsoară rău orele; prima le face secunde, cealaltă secole.” ,,Omul are nevoie de credință. Vai de cei care nu crede în nimic.” ,,Anumite gânduri sunt rugăciuni. Sunt clipe în care, oricum ar sta trupul, sufletul e în genunchi.” ,,Inima omului are o față pe care e scris Tinerețe și un verso pe care scrie Înțelepciune.” ,,Cine deschide o școală, închide o închisoare.” ,,Când răsare soarele se deșteaptă conștiința universului.” ,,Natura este alcătuită din contraste: orice lumină are umbra sa.” ,,Sufletul ajută trupul și uneori chiar îl ridică de la pământ… este singura pasăre care își poartă colivia!” ,,Răutatea începe acolo unde sfârșește omenia.” (Victor Hugo) a. Caligrafie GIMNAZIU și LICEU: – pe foaie A3/ A4 – se vor scrie CITATE, LA ALEGERE (5 CITATE GIMNAZIU, 7 CITATE LICEU), în limbile FRANCEZĂ și ROM NA sau FRANCEZĂ și ENGLEZĂ CITATELE în cele 2 limbi va fi scris CALIGRAFIC, așezat într-o RAMĂ astfel încât lucrarea finală să fie o traducere redată vizual într-un mod artistic (citatele trebuie scrise de mână, nu pe calculator!) b. Creație plastică/ prelucrare computerizată: pe foaie A3/ A4 – reprezentare artistică a UNUI CITAT ALES – desen, pictură, grafică, colaj, prelucrare computerizată etc. III. Creație lirică – în limbile FRANCEZĂ, ROM NĂ și ENGLEZĂ – adresată elevilor de GIMNAZIU și LICEU: Concurs de texte lirice create pe baza a 10 cuvinte date: FRANCOFONIE, FERICIRE, POEZIE, VIAȚĂ, LIBERTATE, NATURĂ, LUMINĂ, SOARE, VERDE, CONȘTIINȚĂ. FIŞA DE ȊNSCRIERE şi LUCRĂRILE (oricărei secțiuni din cele 3) se trimit, pe adresa [subsemnulcreativitatii@gmail.com](mailto:subsemnulcreativitatii@gmail.com) până pe 19 MARTIE, 2022, la ora 12.00. In ataşament găsiţi FIŞA DE ȊNSCRIERE și ACORDUL de folosire a imaginii/ înregistrării video a elevilor. Persoană de contact: Prof. Dr. Nadia-Flaviana Albescu – [subsemnulcreativitatii@gmail.com](mailto:subsemnulcreativitatii@gmail.com) Vă aşteptăm cu drag, Organizatorii

La manifestation célébra la langue française et la Francophonie. Le concours se propose de mettre en œuvre le projet interdisciplinaire ,,Sous le signe de la créativité“.

