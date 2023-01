Dis moi des mots d’amour, avec le Théâtre la Jeune Plume Bourgueil Bourgueil Bourgueil Catégories d’Évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire Bourgueil 5 EUR 5 -1 Le slam, le théâtre gestuel et la danse hip-hop pour évoquer ces moments où, quand la maladie frappe à la porte, chaque jour devient une conquête. Des rires, de l’émotion

De la musique, du théâtre, de la danse

Des corps en mouvement sur des textes vibrant d’humanité

Un spectacle qui nous rappelle la chance d’être vivant. Une magnifique bande-son originale créée par le groupe «21grammes» et sur scène une comédienne et un danseur de hip-hop puissants et délicats. Un véritable hymne à la vie, poétique et plein d’énergie !!

culture@bourgueil.fr https://www.bourgueil.fr/

