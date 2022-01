Dis moi c’que t’écoutes, je te dirai qui je vois ChapitÔ, 24 janvier 2022, Bègles.

Dis moi c’que t’écoutes, je te dirai qui je vois

du lundi 24 janvier au samedi 5 février à ChapitÔ

Derrière chaque chanson se cache de belles histoires. Partons à la découverte de celles des femmes du quartier Terres Neuves, à travers les musiques qu’elles choisiront de mettre en lumière. À l’automne, deux jours de captations sonores dans le quartier avec l’association Ricochet Sonore, accompagnées de portraits au collodion réalisés par le photographe Pierre Wetzel ont permis de construire cette exposition sonore et visuelle au sein de ChapitÔ. Un projet co-inscrit dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité et de l’évènement Un chapiteau en hiver. Pour une meilleure expérience, pensez à prendre vos smartphones et écouteurs personnels !

Entrée libre et gratuite

Exposition photographique et sonore

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-24T10:00:00 2022-01-24T18:00:00;2022-01-25T10:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T10:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T10:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-01-31T10:00:00 2022-01-31T18:00:00;2022-02-01T10:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T10:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T18:00:00