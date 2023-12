Dis-moi ce que tu fais… Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Dis-moi ce que tu fais… Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris, 11 janvier 2024 13:00, Paris. Du jeudi 11 janvier 2024 au samedi 02 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Exposition du Club Les Maréchaux. Soudeur, grutier, pécheur…, les membres du club photo traquent les métiers. Et comme chaque année, nous retrouvons leurs plus belles photos sur les murs de la bibliothèque. En partenariat avec la Mairie du 9 et l’Espace Parisien des Solidarités 9 et 10. Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Exposition au rez-de chaussée et dans l’espace jeunesse. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Raymond Housse soudeur penché sur son travail Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75009 Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris latitude longitude 48.8810968798714,2.33229874279607

