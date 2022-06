Dis-moi Brel raconte-moi Barbara en chansons Marseille 5e Arrondissement, 30 septembre 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Dis-moi Brel raconte-moi Barbara en chansons

2022-09-30 20:30:00 – 2022-09-30

14 14 Maria Gissi (chant,piano, guitare)

Jean-Pierre Brondino (Chant,guitare)



Un lien fort unissait la longue dame brune et le grand Jacques depuis leur rencontre à Bruxelles dans les années 50.



Nous retraçons les parcours poétiques parallèles et différents de ces deux géants de la chanson française avec une vingtaine de titres et de nombreuses anecdotes les concernant. Poésie et émotions au rendez-vous.

