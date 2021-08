Saint-Dizier Hôtel de Ville Haute-Marne, Saint-Dizier Dis, c’était comment l’école avant ? Hôtel de Ville Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Dis, c’était comment l’école avant ? Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Saint-Dizier. Dis, c’était comment l’école avant ?

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville

### Présentation de documents et objets originaux sur les écoles maternelles et primaires de Saint-Dizier de 1800 à 1950, en partenariat avec le Musée de l’école d’autrefois de Roches-sur-Marne. Organisation d’une dictée en salle du Conseil à 16h. Atelier « puzzles » pour reconstituer, de façon ludique, quelques-uns des lieux emblématiques de Saint-Dizier.

Gratuit. Entrée libre.

Présentation de documents et objets originaux sur les écoles maternelles et primaires de Saint-Dizier de 1800 à 1950, en partenariat avec le Musée de l'école d'autrefois de Roches-sur-Marne. Hôtel de Ville Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

