Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, le mercredi 28 septembre à 15:00

Tu as entre 3 et 11 ans. Viens au musée à **15h00** écouter une histoire lue par un bénévole de «Lire et Faire Lire». 30 minutes de découverte et d’émerveillement au sein des collections du musée.

Animation gratuite. Réservation obligatoire. 6 enfants maximum.

