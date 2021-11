Clamart Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart, Hauts-de-Seine Dis bonjour à la nuit Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Catégories d’évènement: Clamart

Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde, le samedi 22 janvier 2022 à 16:30

Le Poussin Masqué, le rendez-vous bi-mensuel des 0-3 ans autour d’histoires, comptines et jeux de doigts, vous donne rendez-vous exceptionnellement en « nocturne » à l’occasion des Nuits de la lecture ! Après les lectures, les enfants pourront participer à un atelier Photo Jump d’après l’album « Saute » de Tatsuhide Matsuoka paru à l’École des loisirs en 2014.

Jauge limitée à 35 personnes (équipe comprise).

Poussin Masqué en pyjama, histoires et jeux de doigts pour tout-petits Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Clamart Hauts-de-Seine

2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:30:00

