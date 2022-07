Dis, à quoi tu danses ?, 5 mai 2023, .

Dis, à quoi tu danses ?



2023-05-05 – 2023-05-05

Cie 6ème Dimension

Quatre danseurs pour trois contes : La petite fille aux allumettes, Le petit chaperon rouge et Le vilain petit canard. Dès que la petite marchande craque une allumette pour se réchauffer dans son triste recoin, son imagination va lui donner le pouvoir d’entrer en contact avec les personnages des deux autres contes. Ce monde fantastique est mis en valeur par la vidéo et donne une touche poétique dans cet univers teinté de hip-hop.

« Ainsi j’ai désiré exprimer une danse dite « urbaine » dans un

monde intemporel, celui du conte, jouant la carte de la virtuosité, de l’immédiateté et de l’humour pour transmettre au public une lecture contemporaine, sensorielle, tout en images » Séverine Bidaud, chorégraphe de la Cie 6e Dimension.

