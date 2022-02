DirtyCute La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fabb. : voix, saxophone alto, guitare, claviers Uli Wolters : voix, saxophone ténor, claviers, laptop Carl Charrin : voix, batterie, claviers, pads éléctroniques Fabien Terrail : ingénieur du son Comme leur nom indique, Les DirtyCute jouent sur les contrastes et les ambivalences, tout en gardant une étonnante homogénéité stylistique et sonore : le coté « dirty » ou plutôt « organique » qui découle directement de leur passé de musiciens de jazz confirmés se mêle allègrement aux mélodies pop très « cute » et aux productions soignées, car depuis des années ils portent également la casquette de compositeur/producteur dans des multiples projets. Ces trois musiciens, dotés d’une forte expérience musicale sur la scène nationale et internationale, se retrouvent dans une quête artistique commune, sans concessions et leur collaboration était inévitable.

Entrée libre

