La Mesón, le samedi 27 novembre à 20:30

Concert proposé dans le cadre de la 15ème édition de Jazz sur la Ville. DirtyCute / CONCERT EN LES MURS – Billetterie ici : [https://www.helloasso.com/associations/la-meson/evenements/dirty-cute-en-concert-a-la-meson-2](https://www.helloasso.com/associations/la-meson/evenements/dirty-cute-en-concert-a-la-meson-2) Samedi 27/11 à La Mesón – 52 Rue Consolat, 13001 Marseille. ▪️ Ouverture des portes : 19h30 ▪️ Début du concert : 20h30 DirtyCute – POP RADICALE Comme leur nom indique, Les DirtyCute jouent sur les contrastes et les ambivalences, tout en gardant une étonnante homogénéité stylistique et sonore : le coté « dirty » ou plutôt « organique » qui découle directement de leur passé de musiciens de jazz confirmés se mêle allègrement aux mélodies pop très « cute » et aux productions soignées, car depuis des années ils portent également la casquette de compositeur/producteur dans des multiples projets. Ces trois musiciens, dotés d’une forte expérience musicale sur la scène nationale et internationale, reflètent l’esprit de l’artiste à fleur de peau, en quête d’émotions fortes, sans concessions et leur collaboration était, finalement, inévitable. Fabien Genais : voix, saxophone alto, guitare, claviers. Uli Wolters : voix, saxophone ténor, claviers, laptop. Carl Charin : voix, batterie, claviers, pads éléctronique. Découvrir [https://www.youtube.com/watch?v=2LiWn8ZD9aI](https://www.youtube.com/watch?v=2LiWn8ZD9aI)… [https://www.youtube.com/watch?v=89uJA35QZ3w](https://www.youtube.com/watch?v=89uJA35QZ3w)… Infos pratiques ▪️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) ▪️ Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle) ▪️ Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise

