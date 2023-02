Dirty Old Mat en concert au Mephisto Pub, 22 avril 2023, Saint-Quentin .

Dirty Old Mat en concert au Mephisto Pub

27, Avenue Faidherbe Saint-Quentin Aisne

2023-04-22 – 2023-04-22

Saint-Quentin

Aisne

Dirty Old Mat, dealer de chansonnettes Folk Rock Java Punk, sera en concert au Méphisto Pub à Saint-Quentin le samedi 22 avril à 21 heures.

Mat trimbale sa gueule et ses histoires en compagnie de ses guitares, ses harmonicas et ses machines. Seul sur scène, ce dealer de chansonnettes distille une musique qui oscille entre chanson française, punk rock et folk irlandais. Un personnage attachant qui livre ses impressions et son vécu avec une voix éraillée et la plume incisive d’un punk au cœur tendre. Un univers teinté de colère, de tendresse et d’autodérision qui sent bon le pavé et la poésie de comptoir. Un one man band débordant d’énergie et légèrement déjanté.​

mephistopub@gmail.com

