Dirty old Mat – Concert Boqueho, 19 mars 2022, Boqueho.

Dirty old Mat – Concert Le Bourg 2 Rue de Kermaria Boqueho

2022-03-19 – 2022-03-19 Le Bourg 2 Rue de Kermaria

Boqueho Côtes d’Armor Boqueho

Mat trimbale sa gueule et ses histoires en compagnie de sa guitare, de ses percus et de ses harmonicas. Seul sur scène, ce dealer de chansonnettes distille une musique qui oscille entre chanson française, folk rock et java. Un personnage attachant qui livre ses impressions et son vécu avec une voix éraillée et la plume incisive d’un punk au cœur tendre. Un univers teinté de colère, de tendresse et d’autodérision qui sent bon le pavé et la poésie de comptoir. Un one man band débordant d’énergie et légèrement déjanté.

Après 12 années à sillonner les routes et arpenter les scènes au sein de divers groupes punk, rock et chanson française, il décide de tenter l’aventure solitaire en 2014. Depuis, 3 albums « Dealer de chansonnette » en 2015, « Vieux frangin » en 2017 et « Depuis que… » en 2020 ; environ 300 concerts à travers toute la France et la Suisse.

au-cellier@orange.fr +33 2 96 73 81 67

Mat trimbale sa gueule et ses histoires en compagnie de sa guitare, de ses percus et de ses harmonicas. Seul sur scène, ce dealer de chansonnettes distille une musique qui oscille entre chanson française, folk rock et java. Un personnage attachant qui livre ses impressions et son vécu avec une voix éraillée et la plume incisive d’un punk au cœur tendre. Un univers teinté de colère, de tendresse et d’autodérision qui sent bon le pavé et la poésie de comptoir. Un one man band débordant d’énergie et légèrement déjanté.

Après 12 années à sillonner les routes et arpenter les scènes au sein de divers groupes punk, rock et chanson française, il décide de tenter l’aventure solitaire en 2014. Depuis, 3 albums « Dealer de chansonnette » en 2015, « Vieux frangin » en 2017 et « Depuis que… » en 2020 ; environ 300 concerts à travers toute la France et la Suisse.

Le Bourg 2 Rue de Kermaria Boqueho

dernière mise à jour : 2022-03-02 par