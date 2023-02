DIRTY HONEY LA MAROQUINERIE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

DIRTY HONEY LA MAROQUINERIE, 7 février 2023, PARIS. DIRTY HONEY LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 à 19:30 (2023-02-07 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. LA MAROQUINERIE (1 L-R-21- 6900) en accord avec Live Nation France présente ce concert. Formé en 2019, le quatuor californien Dirty Honey a rapidement su s’imposer comme dignes héritiers d’Aerosmith, Mötley Crue ou encore Guns N’ Roses. Ces mêmes Guns les avaient d’ailleurs accueillis en première partie de leur tournée européenne l’été dernier. Peut-on espérer meilleur gage de qualité que le seal of approval de Slash en personne ?Avec seulement 1 EP et 1 album au compteur, Dirty Honey compte déjà parmi les valeurs sûres du renouveau de la scène Rock & Roll. Une machine à gros riffs bien huilée, partie pour bientôt remplir des stades. Ne manquez par leur passage à Paris le 07 février 2023 pour un concert à La Maroquinerie au plus proche des Dirty Honey !Aucun vestiaire sur place. Par notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants) Votre billet est ici LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris LA MAROQUINERIE (1 L-R-21- 6900) en accord avec Live Nation France présente ce concert. Formé en 2019, le quatuor californien Dirty Honey a rapidement su s’imposer comme dignes héritiers d’Aerosmith, Mötley Crue ou encore Guns N’ Roses. Ces mêmes Guns les avaient d’ailleurs accueillis en première partie de leur tournée européenne l’été dernier. Peut-on espérer meilleur gage de qualité que le seal of approval de Slash en personne ? Avec seulement 1 EP et 1 album au compteur, Dirty Honey compte déjà parmi les valeurs sûres du renouveau de la scène Rock & Roll. Une machine à gros riffs bien huilée, partie pour bientôt remplir des stades. Ne manquez par leur passage à Paris le 07 février 2023 pour un concert à La Maroquinerie au plus proche des Dirty Honey ! Aucun vestiaire sur place. Par notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants) .20.0 EUR20.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA MAROQUINERIE Adresse 23, RUE BOYER Ville PARIS Tarif 20.0-20.0 lieuville LA MAROQUINERIE PARIS Departement Paris

LA MAROQUINERIE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

DIRTY HONEY LA MAROQUINERIE 2023-02-07 was last modified: by DIRTY HONEY LA MAROQUINERIE LA MAROQUINERIE 7 février 2023 La Maroquinerie Paris

PARIS Paris