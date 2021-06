Dirty Deep Unplugged La Ferme du Buisson, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Noisiel.

Dirty Deep Unplugged

La Ferme du Buisson, le vendredi 16 juillet à 21:30

**Dans une session acoustique et intimiste, Dirty Deep nous présente son 4e album au blues brut de décoffrage avec des accents folks et roots dans son plus simple appareil.** Si vous connaissez Dirty Deep pour leur énergie et leur fougue en live, c’est au tour du côté subtil de leur répertoire d’être mis en lumière. C’est à la manière des pionniers du style que le trio revisite ses morceaux pour une expérience intimiste à l’image des « American Epic Sessions », le tout emballé dans une ambiance classe et chaleureuse. Un voyage dans le temps assuré. Après plus de trois-cent concerts, après avoir assuré les premières parties de feu notre Johnny national, de Santana ou encore des Rival Sons, les trois strasbourgeois continuent leur route avec Tillandsia, leur 4e album. En plein air, sous les marroniers, ils se débarrassent de toute esbroufe et nous livrent un concert live acoustique brut et épuré au fort arrière-goût de bourbon.

Gratuit

La Ferme du Buisson allée de la ferme, 77186 Noisiel Noisiel La Remise aux Fraises Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T21:30:00 2021-07-16T23:00:00