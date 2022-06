Dirty Deep + Jim (Blues Rock) Brainans, 18 juin 2022, Brainans.

EUR Samedi 18 Juin à 19h

Concert Blues Rock au Moulin de Brainans

DIRTY DEEP

Cinglants comme un coup de fouet, crasseux comme le cambouis, brûlants comme le désert. Prépare-toi à être marqué au fer rouge, car Dirty Deep s’apprête à faire couiner ce heavy-blues si caractéristique, entre grunge énervé et éléments blues respectueux des traditions.

Pour fêter ses dix années d’existence, le trio fait la rétrospective de sa carrière avec A Wheel in the Grave qui illustre le rapport fort du groupe à la route, indissociable d’une musique qu’ils ne comptent pas cesser de jouer !

JIM

Après un début de projet en duo autour de titres folk enracinés dans la sève jurassienne, JIM s’étoffe et revient avec un nouvel album The Season Of Your Mind, résolument plus rock ! Le groupe poursuit son roadtrip musical et explore de nouveaux horizons aux sonorités inspirées par Townes van Zandt, Oasis et les Black Keys.

Rencontrer JIM, c’est renouer avec l’énergie pop rock des 90’s sans lâcher le volant d’une folk teintée d’électronique, un voyage plein de surprises !

Concert en plein air, gratuit

