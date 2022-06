Dirty Deep – Concert tout public Ferrette Ferrette Catégories d’évènement: Ferrette

Haut-Rhin

Dirty Deep – Concert tout public Ferrette, 23 juillet 2022, Ferrette. Dirty Deep – Concert tout public

20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin

2022-07-23 18:30:00 – 2022-07-23 Ferrette

d'abord one-man Band du Sundgauvien Victor Sbrovazzo (guitariste, harmoniciste et chanteur), Dirty Deep est devenu trio avec les arrivées du batteur Geoffroy Sourp et du bassiste Adam Lanfrey. En 10 ans de ce trio, Dirty deep a partagé la scène avec de grands noms tels que Santana, Johny Hallyday, les Rival Sons ou encore Jim Jones. Ils ont également écumé les salles européennes et remonté le Mississipi, de juke joints en clubs de rock. Un Heavy-Blues caractéristique, entre grunge énervé et éléments blues respectueux des traditions. Dirty Deep nous ploge dans la magie trouble des paysages de la Louisiane et du Mississipi puisant au blues, au folk et à la country. « L'exemple parfait de ce que la musique française sait faire de mieux. » Jessica Saval, Rolling Stone

