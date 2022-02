DIRTY DANCING le Dôme, 28 juin 2022, Marseille.

DIRTY DANCING

le Dôme, le mardi 28 juin à 20:00

Revivez l’histoire d’amour intemporelle de Bébé et Johnny ! Pour les 35 ans de Dirty Dancing, Gilbert Coullier Productions / Fimalac Entertainment en association avec Lionsgate, GEA Live et Karl Sydow présentent la tournée Dirty Dancing – Ciné Concert. Avec une bande-originale qui a marqué toute une génération, Dirty Dancing – Ciné Concert promet de vous offrir une nouvelle expérience palpitante de ce classique des années 80 ! Une expérience unique et inoubliable ! Une projection complète du film remasterisé numériquement sera diffusée en version française tandis qu’un groupe et des chanteurs interpréteront les chansons, en synchronisation avec le film. Restez pour l’after party et continuez à chanter et danser avec le groupe sur vos chansons préférées de Dirty Dancing.

De 35 à 75€

le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-28T20:00:00 2022-06-28T23:00:00