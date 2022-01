Dirty dancing – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Dirty dancing – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole, 20 juin 2022, Saint-Herblain. 2022-06-20

Horaire : 20:00

35 € à 75 €
BILLETTERIES :
- www.zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com
- PMR (personne à mobilité réduite) : kproduction44@orange.fr

Ciné-concert. Pour les 35 ans de Dirty Dancing, retrouvez la tournée Dirty Dancing – Ciné-concert. Avec une bande-originale qui a marqué toute une génération, Dirty Dancing – Ciné-concert promet de vous offrir une nouvelle expérience palpitante de ce classique des années 80. Une projection complète du film remasterisé numériquement sera diffusée en version française tandis qu'un groupe et des chanteurs interpréteront les chansons, en synchronisation avec le film.

Restez pour l'after party et continuez à chanter et danser avec le groupe sur vos chansons préférées de Dirty Dancing.

Zénith Nantes Métropole
Boulevard du Zénith
Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

