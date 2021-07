DIRSTA – FESTIVAL RESURGENCE Lodève, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Lodève.

DIRSTA – FESTIVAL RESURGENCE 2021-07-09 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-09 23:00:00 23:00:00

Lodève Hérault Lodève

Une artiste à surveiller de près ! Alors que le monde semble imploser de toute part, Dirtsa fait son entrée telle une funambule, évoluant avec grâce entre HipHop Lo-fi, soul/r&b, et afro trap.

A 23 ans tout juste, Dirtsa est une âme sensible, consciente de son époque, et capable de transformer une réalité brutale en une fiction lyrique et poétique, combinant subtilement le meilleur de sa double culture franco-camerounaise et ses influences anglo-saxonnes.

Ses premiers singles sont des puissants anthems où elle évoque tour à tour le spleen et les espoirs, la résilience et la lutte de la cause noire, avec un flow mi-rappé mi-chanté imparable.

+33 4 67 88 86 44

