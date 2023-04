DIRRRTY 3 – Le Klub Le Klub Paris Catégories d’Évènement: île de France

DIRRRTY 3 – Le Klub Le Klub, 29 avril 2023, Paris. Le samedi 29 avril 2023

de 00h00 à 06h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 6€ en préventes

10€ sur place DIRRRTY revient pour sa 3è édition. Sylvia Slut et Fabisounours vous accueillent au Klub pour célébrer le printemps sur des airs de Dirrrty music. Rendez-vous dans l’ambiance housy, funky, groovy des clubs londonniens des années 2000… Avec sur cette édition en special guest: Velma Velour Aux platines :

Sylvia Slut

A la porte, notre sexy host : Sarah Dolly Jones Dress to impress, and let's dance ! Le Klub 14 Rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/224214913521029

