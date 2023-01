Dirrrty 2 Le Klub Paris Catégories d’Évènement: île de France

Dirrrty 2 Le Klub, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 00h00 à 06h00

. payant 5€ avant 1h et 10€ après Sylvia Slut et Fabisounours vous accueillent de nouveau au Klub pour encore plus de Dirrrty music DIRRRTY is back gurlz. .Rendez-vous dans l’ambiance housy, funky, groggy des clubs londonniens des années 2000… Avec sur cette édition la présence exceptionnelle de Krietjur et Gaia Imperial. Aux platines : Sativa Blaze Sylvia Slut Fabisounours A la porte, l’incroyable Sarah Dolly Jones Dress to impress, and let’s dance ! Au Klub, de minuit à 6h00 5€ Avant 1H Puis 10€ (Cash Only) Le Klub 14 Rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://facebook.com/events/s/dirrrty-2/2229971917206051/ https://facebook.com/events/s/dirrrty-2/2229971917206051/ https://shotgun.live/fr/events/dirrrty-2

