Dirk. • After Geography • The Senators ! SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Dirk. • After Geography • The Senators ! SUPERSONIC Paris, 24 novembre 2023, Paris. Le vendredi 24 novembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Si vous êtes fans de… Weezer, Pixies & Tramhaus AFTER GEOGRAPHY (21h30) (Power pop – KRML/Dangerhouse Skylabl – Lyon, FR) Dans la plus pure tradition de duos que nous a offerts l’industrie de la pop, le binôme After Geography nous immerge dans son univers dans lequel surgissent de subtiles références à leurs glorieux aînés. C’est donc sans faire fi du passé que Julien Méret et Nicolas Baud nous offrent un songwriting aux accents des plus belles heures du glam, et du tsunami brit pop 90’s. THE SENATORS ! (20h30) The Senators ! est un quatuor cherchant à mêler les sonorités punks à l’émotion du grunge. Le groupe tourne autour d’une formule simple : des riffs de guitare efficaces, une basse mélodique et des refrains entraînants. The Senators ! prépare la sortie de son premier projet qui saura plaire aux fans de sons distordus et à tous ceux cherchant de l’énergie sur scène. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/4yUxnIawC https://fb.me/e/4yUxnIawC

Dirk. • After Geography • The Senators ! / Supersonic (Free entry) Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville SUPERSONIC Paris latitude longitude 48.8502469839762,2.36970702296574

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/