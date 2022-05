Dirigeants, optimisez votre temps, gagnez de l’argent : mise en pratique ! SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Dirigeants, optimisez votre temps, gagnez de l’argent : mise en pratique ! SQY Cub, 13 mai 2022, Guyancourt. Dirigeants, optimisez votre temps, gagnez de l’argent : mise en pratique !

SQY Cub, le vendredi 13 mai à 09:00

Après la théorie, la pratique ! Après une analyse de votre organisation, vous apprendrez à utiliser les bons outils pour optimiser votre agenda et gagner en sérénité, en efficacité et en rentabilité. _Nombre de places limité_

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Céline Redhon, Coachinelle SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T10:30:00

