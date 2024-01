Dirigeant d’entreprise comment êtes-vous protégé ? SQY CUB Guyancourt, jeudi 29 février 2024.

En tant que dirigeant d’entreprise, il vous revient chaque jour de prendre des décisions qui engagent votre avenir. Notre objectif est de vous aider à mieux comprendre les grands risques liés à votre statut de dirigeant d’entreprise ainsi que les régimes complémentaires existants. En sécurisant votre propre personne, vous protégez non seulement votre patrimoine personnel, votre famille, mais également la pérennité de votre activité.

Nous vous invitons à rencontrer, échanger et bénéficier des conseils de nos experts :

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/290224 »}]