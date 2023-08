Journées Européennes du Patrimoine Direction Saint-Martin-de-Sallen Thury-Harcourt-le-Hom, 9 septembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Visite de l’église Saint-Bénin, exceptionnellement ouverte pour l’occasion.

Découverte du métier de mosaïste avec Stéphanie Cord’Homme, artiste locale.

Entrée libre..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Direction Saint-Martin-de-Sallen Eglise Saint Bénin

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Visit Saint-Bénin church, exceptionally open for the occasion.

Discover the mosaic profession with local artist Stéphanie Cord’Homme.

Free admission.

Visite la iglesia de Saint-Bénin, excepcionalmente abierta para la ocasión.

Descubra el arte del mosaico con la artista local Stéphanie Cord’Homme.

Entrada gratuita.

Besichtigung der Kirche Saint-Bénin, die zu diesem Anlass ausnahmsweise geöffnet ist.

Entdeckung des Berufs des Mosaikkünstlers mit Stéphanie Cord’Homme, einer lokalen Künstlerin.

Freier Eintritt.

