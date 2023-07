Un opéra-comique s’installe dans les jardins de l’hôtel Villarmois Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

Dans les jardins de l’hôtel Villarmois, la compagnie du théâtre du Matin jouera dans les jardins des saynètes de « Annette et Lubin », œuvre de l’encyclopédiste Jean François Marmontel, reprise sous forme d’opéra-comique en 1762.

Direction : Gabrielle Ordas, metteure en scène et professeure agrégée de Lettres classiques. Arrangement et direction musicale : Ivane de Raulin, Benjamin Frouin et Patrick Taïeb.

« L’accent est mis sur le jeu de Commedia dell’arte et sur le jeu en musique. Les comédiens et musiciens se sont plus à revivifier le genre avec l’énergie de leur jeunesse pour créer des spectacles drôles et touchants à l’intention des publics familiaux et de tous les âges » -Gabrielle Ordas.

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l'Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie

La Direction régionale des affaires culturelles est installée dans les hôtels particuliers édifiés sur l'emplacement de la résidence des évêques de Maguelone. Cette dernière fut complètement détruite lors des guerres de Religion. Le noyau des bâtiments est un petit hôtel particulier bâti vers 1636 : l'hôtel de Grave, un des modèles de l'évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. Il en subsiste l'entrée de la façade d'origine (reprise au XIXe siècle) au « frontispice » de goût maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, quelques éléments du grand escalier et du palier porté sur une structure nervurée d'allure gothique.

2023-09-16T14:45:00+02:00 – 2023-09-16T15:05:00+02:00

2023-09-17T16:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:05:00+02:00

