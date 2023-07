Le siège de la DRAC Occitanie vous ouvre ses portes pour une visite libre ou guidée Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

Le siège de la DRAC Occitanie vous ouvre ses portes pour une visite libre ou guidée 16 et 17 septembre Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Gratuit. Entrée libre. Départ des visites guidées à : 14h, 15h et 16h le samedi et à 11h, 14h et 16h le dimanche.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez en visite libre ou guidée les locaux du siège de la DRAC Occitanie.

Les visites guidées incluent le jardin, le salon de musique, le grand salon de l’hôtel de Villarmois et les salles voûtées de l’hôtel de Grave.

Elles seront accompagnées d’une performance de la Compagnie Inesperada menée par la chorégraphe Germana Civera :

« Dans le cadre de la démarche Paysage Humain et de sa résidence au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, Germana Civera propose une activation des espaces de la DRAC Occitanie. Au creux des mouvements des performeur.euse.s, se tissent les questions de corps, d’espaces, de mémoires et de posture de l’artiste. Une mise en relation sensible avec le lieu et son histoire. »

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est installée dans les hôtels particuliers édifiés sur l’emplacement de la résidence des évêques de Maguelone. Cette dernière fut complètement détruite lors des guerres de Religion. Le noyau des bâtiments est un petit hôtel particulier bâti vers 1636 : l’hôtel de Grave, un des modèles de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. Il en subsiste l’entrée de la façade d’origine (reprise au XIXe siècle) au « frontispice » de goût maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, quelques éléments du grand escalier et du palier porté sur une structure nervurée d’allure gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ministère de la Culture