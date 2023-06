Pays d’Art et d’Histoire : Visite ludique en famille « Speed Quizz » Direction parking du château Rocamadour, 24 août 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Venez vous amuser en équipe et en famille à deviner l’histoire et le patrimoine de Rocamadour, grâce à une pincée de dessin, un zeste de mimes et des mots interdits !

A partir de 6 ans. Billet en vente dans les Offices de tourisme de la vallée de la Dordogne et sur site internet pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous donné à l’inscription

(A l’Hospitalet, prendre direction le château, se garer parking du château).

2023-08-24 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-24 12:00:00. EUR.

Direction parking du château Hospitalet de Rocamadour

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Come and have fun as a team and as a family, guessing the history and heritage of Rocamadour, thanks to a pinch of drawing, a zest of mimes and some forbidden words!

Ages 6 and up. Tickets on sale at Dordogne Valley tourist offices and on the pays-vallee-dordogne.com website

Meeting point at registration

(At l’Hospitalet, head towards the château, park in the château parking lot)

Venga a divertirse en equipo y en familia para adivinar la historia y el patrimonio de Rocamadour, ¡gracias a una pizca de dibujo, una pizca de mímica y algunas palabras prohibidas!

Para niños a partir de 6 años. Venta de entradas en las oficinas de turismo del Valle del Dordoña y en la página web pays-vallee-dordogne.com

Punto de encuentro indicado en la inscripción

(En l’Hospitalet, diríjase hacia el castillo, aparque en el aparcamiento del castillo)

Erraten Sie im Team und mit der ganzen Familie die Geschichte und das Kulturerbe von Rocamadour mit einer Prise Zeichnen, einem Schuss Pantomime und verbotenen Wörtern!

Ab einem Alter von 6 Jahren. Tickets sind in den Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals und auf der Website pays-vallee-dordogne.com erhältlich

Treffpunkt bei der Anmeldung angegeben

(In L’Hospitalet Richtung Schloss fahren, auf dem Parkplatz des Schlosses parken)

