Pays d’Art et d’Histoire : visite nocturne aux lampions Direction parking du château Rocamadour, 10 août 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Dans le site grandiose du canyon de l’Alzou, la nuit, découvrez un autre visage du patrimoine ! le guide vous emmène à la rencontre de l’histoire de la cité mariale et les sanctuaires qui la surplombent.

Ecoutez l’histoire de ce haut lieu de pèlerinage depuis le XIIe siècle racontée par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire.

1h30 environ.

Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans les offices de tourisme vallée de la Dordogne

Rendez-vous donné à l’inscription

(A l’Hospitalet, prendre direction le château, se garer parking du château).

2023-08-10 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-10 22:30:00. 7.5 EUR.

Direction parking du château Hospitalet de Rocamadour

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



At night, in the grandiose Alzou canyon, discover a different side to our heritage! The guide will take you on a tour of the history of the Marian city and the sanctuaries that overlook it.

Listen to the history of this high place of pilgrimage since the 12th century told by a guide lecturer of the Country of art and history.

approx. 1h30.

Online ticketing on the website www.pays-vallee-dordogne or in the tourist offices of the Dordogne valley

Meeting point at registration

(At l’Hospitalet, take the direction of the castle, park at the castle)

Por la noche, en el marco grandioso del cañón del Alzou, descubra una faceta diferente de nuestro patrimonio. El guía le llevará a conocer la historia de la ciudad mariana y de los santuarios que la dominan.

Escuche la historia de este importante lugar de peregrinación desde el siglo XII contada por un guía del Pays d’art et d’histoire.

aproximadamente una hora y media.

Entradas disponibles en línea en www.pays-vallee-dordogne o en las oficinas de turismo del Valle del Dordoña

Punto de encuentro indicado en la inscripción

(En l’Hospitalet, diríjase hacia el castillo, aparque en el aparcamiento del castillo)

Entdecken Sie nachts in der grandiosen Umgebung des Alzou-Canyons ein anderes Gesicht des Kulturerbes! Der Fremdenführer führt Sie durch die Geschichte der Marienstadt und der Heiligtümer, die sie überragen.

Hören Sie sich die Geschichte dieses wichtigen Wallfahrtsortes seit dem 12. Jahrhundert an, die Ihnen von einem Fremdenführer des Pays d’art et d’histoire erzählt wird.

ca. 1,5 Stunden.

Tickets online auf der Website www.pays-vallee-dordogne oder in den Tourismusbüros Dordogne-Tal

Bei der Anmeldung angegebener Treffpunkt

(In L’Hospitalet Richtung Schloss fahren und auf dem Parkplatz des Schlosses parken)

Mise à jour le 2023-05-31 par VD – Pays Art & Histoire