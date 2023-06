Pays d’Art et d’Histoire : Visite ludique sensorielle Direction parking du château Rocamadour, 8 août 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui fait l’identité du lieu : plus qu’une simple visite, c’est une expérience à vivre qui se terminera par une découverte privilégiée de l’orgue avec Emmeran Rollin, organiste et directeur du Festival de Rocamadour.

En partenariat avec le Festival de Rocamadour.

Durée 1h30 environ.

A partir de 6 ans. Billet en vente dans les Offices de tourisme vallée de la Dordogne et sur le site internet : pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous donné à l’inscription

(A l’Hospitalet, prendre direction le château, se garer parking du château).

2023-08-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-08 18:30:00. 7.5 EUR.

Direction parking du château Hospitalet de Rocamadour

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Touching, tasting, smelling, seeing and hearing what makes this place what it is: more than just a visit, it’s an experience to be enjoyed, ending with a privileged discovery of the organ with Emmeran Rollin, organist and director of the Rocamadour Festival.

In partnership with the Rocamadour Festival.

Length approx. 1 h 30.

Ages 6 and up. Tickets on sale at Dordogne Valley Tourist Offices and on the website: pays-vallee-dordogne.com

Meeting point at registration

(At l’Hospitalet, head towards the château, park in the château parking lot)

Tocar, saborear, oler, ver y oír lo que hace de este lugar lo que es: más que una visita, es una experiencia para disfrutar, que termina con un descubrimiento privilegiado del órgano con Emmeran Rollin, organista y director del Festival de Rocamadour.

En colaboración con el Festival de Rocamadour.

Duración aprox. 1 hora y media.

Para niños a partir de 6 años. Venta de entradas en las oficinas de turismo del Valle del Dordoña y en la página web: pays-vallee-dordogne.com

Punto de encuentro indicado en la inscripción

(En l’Hospitalet, diríjase hacia el castillo, aparque en el aparcamiento del castillo)

Berühren, schmecken, riechen, sehen, hören, was die Identität des Ortes ausmacht: Mehr als ein einfacher Besuch ist dies eine Erfahrung, die es zu erleben gilt und die mit einer privilegierten Entdeckung der Orgel mit Emmeran Rollin, Organist und Leiter des Festival de Rocamadour, endet.

In Partnerschaft mit dem Festival de Rocamadour.

Dauer ca. 1,5 Stunden.

Ab 6 Jahren. Eintrittskarten sind in den Fremdenverkehrsämtern des Dordogne-Tals und auf der Website erhältlich: pays-vallee-dordogne.com

Treffpunkt bei der Anmeldung angegeben

(In L’Hospitalet Richtung Schloss fahren und auf dem Parkplatz des Schlosses parken)

Mise à jour le 2023-05-31 par VD – Pays Art & Histoire