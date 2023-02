ETATS DE L’AIR 2023 Direction générale de l’aviation civile (DGAC), 12 octobre 2023, Paris.

ETATS DE L’AIR 2023 Jeudi 12 octobre, 09h00 Direction générale de l’aviation civile (DGAC)

sur inscription

ENAC ALUMNI organise la 4ème édition des ETATS DE L’AIR !

Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 50 Rue Henry Farman, 75015 Paris Quartier de Javel Paris 75015 Île-de-France [{“data”: {“author”: “ENAC Alumni”, “cache_age”: 86400, “description”: “Le 14 septembre 2022, l’ENAC Alumni a organisu00e9 la 3u00e8me u00e9dition des Etats de lu2019Air, une journu00e9e de confu00e9rences sans u00e9quivalent avec lu2019intervention de personnalitu00e9s, du2019experts et de grands du00e9cideurs du domaine de lu2019au00e9rien et de lu2019au00e9ronautique.nnPour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/etats-de-l-air-2022-753”, “type”: “video”, “title”: “Les Etats de l’Air 2023 – 3u00e8me u00e9dition”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/Q-AB6bv5JEk/maxresdefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=Q-AB6bv5JEk”, “thumbnail_height”: 720, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCF6SGkOM0XEo6q-QGG1lRyQ”, “thumbnail_width”: 1280, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

https://youtu.be/Q-AB6bv5JEk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00

2023-10-12T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Direction générale de l'aviation civile (DGAC) Adresse 50 Rue Henry Farman, 75015 Paris Quartier de Javel Ville Paris lieuville Direction générale de l'aviation civile (DGAC) Paris

Direction générale de l'aviation civile (DGAC) Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ETATS DE L’AIR 2023 Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 2023-10-12 was last modified: by ETATS DE L’AIR 2023 Direction générale de l’aviation civile (DGAC) Direction générale de l'aviation civile (DGAC) 12 octobre 2023 Direction générale de l'aviation civile (DGAC) Paris Paris

Paris