Visite de la Direction du patrimoine cinématographique du CNC Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC Bois-d’Arcy, 16 septembre 2023, Bois-d'Arcy.

Visite de la Direction du patrimoine cinématographique du CNC 16 et 17 septembre Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC

Batterie militaire construite en 1874, le site de Bois d’Arcy est dédié depuis le début des années 1960 à la préservation des films. Le CNC y poursuit depuis 1969 ses actions de conservation, restauration et valorisation du patrimoine cinématographique.

Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC 7bis rue Alexandre Turpault 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130148086 – 0130148043 https://www.cnc.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 80 86 »}] Batterie militaire construite en 1874, le site de Bois d’Arcy est dédié depuis le début des années 1960 à la préservation des films. Le CNC y poursuit depuis 1969 ses actions de conservation, restauration et valorisation du patrimoine cinématographique. Accès possible par transports par la ligne N du transilien arrêt Fontenay le Fleury – parking prévu pour les visiteurs – Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

CNC