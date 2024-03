DIRECTION D’ORCHESTRE et CHOEUR MFR de Sainte Concorse Sainte-Consorce, mardi 9 juillet 2024.

DIRECTION D’ORCHESTRE et CHOEUR Stage de formation aux techniques de direction d’orchestre – Niveau initiation et perfectionnement www.formation-direction-orchestre.com 9 – 17 juillet MFR de Sainte Concorse Envoi d’un dossier d’inscription en précisant vos objectifs, votre expérience et vos motivations. dossier a trouver sur le site www.formation-direction-orchestre.com / Coût 1 580 €, incluant l’hébergement pension complète ainsi que les frais pédagogiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-09T08:00:00+02:00 – 2024-07-09T22:30:00+02:00

Fin : 2024-07-17T08:00:00+02:00 – 2024-07-17T22:30:00+02:00

Formation aux techniques de direction d’orchestre.

Depuis plus de 40 ans, nous assurons une formation personnalisée et suivie dans le Stage de 10 jours en pension complète du 9 au 18 juillet 2024 pour tous niveaux (débutant à professionnel). Toutes les informations (contenu pédagogique, niveaux, philosophie, encadrements, lieux, programmes musicals, vidéo etc..) sont sur le site www.formation-direction-orchestre.com (en Français, anglais et espagnol).https://formation-direction-orchestre.com/session-lyon

MFR de Sainte Concorse Chemin de la Brossonnière, 69280 Sainte-Consorce Sainte-Consorce 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info@orchestreconfluences.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://formation-direction-orchestre.com »}] [{« link »: « https://formation-direction-orchestre.com/session-lyon »}]

Formation Direction d’orchestre