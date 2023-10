Cet évènement est passé Sensibilisation « Sentinelle » Direction départementale des territoires de Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire-de-Belfort Sensibilisation « Sentinelle » Direction départementale des territoires de Belfort Belfort, 5 octobre 2023, Belfort. Sensibilisation « Sentinelle » 5 et 6 octobre Direction départementale des territoires de Belfort Qu’est-ce qu’une sentinelle ? La sentinelle est une personne volontaire qui souhaite contribuer à la prévention du mal-être en agriculture. La sentinelle est en capacité de repérer les personnes en souffrance, d’entrer en relation avec elles et de les orienter vers les ressources appropriées sur le territoire. Pour qui ? Membres d’organisations professionnelles agricoles, d’associations agricoles, ressortissants du régime agricole, élus MSA, collectivités territoriales, maires, salariés en lien avec les entreprises agricoles… Comment ? 1 journée de animée par des professionnels de santé, en partenariat avec l’IREPS et l’ARS BFC (formation et repas pris en charge).

1 journée de formation sur les spécificités du monde agricole avec la présentation des services santé au travail et action sanitaire et sociale de la MSA.

1/2 journée est consacrée au retour d’expérience sur le rôle de sentinelle. Pour quoi ? Repérer les signes de souffrance.

Orienter les personnes vers des ressources adaptées.

Déterminer le rôle et la posture de la sentinelle.

Direction départementale des territoires de Belfort 8 place de la révolution française à Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T16:30:00+02:00

