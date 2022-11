Café à thème « Garder son optimisme au quotidien » Direction de quartiers Nord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Café à thème « Garder son optimisme au quotidien » Direction de quartiers Nord, 19 décembre 2022, Nantes. Café à thème « Garder son optimisme au quotidien » Lundi 19 décembre, 14h30 Direction de quartiers Nord

Gratuit, Inscription obligatoire

La plupart des informations développées dans les médias sont déprimantes. Comment vivre avec sans avoir la gorge nouée ni le moral dans les chaussettes ? Direction de quartiers Nord 19 rue des Plantes nantes Breil – Barberie Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire Venez échanger autour de ce thème animé par Huguette TSCHANG, psychologue.

