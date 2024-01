APPEL À PARTICIPATION AU PROJET « CÔTE À CÔTE » DU COLLECTIF KAMCHÀTKA À MARTIGUES Direction culturelle, quai Toulmond Martigues, mercredi 14 février 2024.

APPEL À PARTICIPATION AU PROJET « CÔTE À CÔTE » DU COLLECTIF KAMCHÀTKA À MARTIGUES Le collectif artistique catalan Kamchàtka vous invite à vivre une aventure nocturne entre Martigues et Port-de-Bouc, aux côtés de mystérieux personnages venus d’ailleurs… Mercredi 14 février, 18h00 Direction culturelle, quai Toulmond Gratuit

Côte à côte… Qu’est-ce que c’est ?

Martigues et Port-de-Bouc sont côte à côte. Reliées par le canal de Caronte, elles ont en partage une histoire liée au port, à la mer et à la migration. Le collectif artistique catalan Kamchàtka vous invite à vivre une aventure nocturne entre ces deux villes, aux côtés de mystérieux personnages venus d’ailleurs. Embarquez pour un voyage poétique et musical, entre terre et mer, au coeur de la mémoire de ce territoire singulier dont ils se sont inspirés.

Participez !

En faisant appel à l’histoire et à la mémoire collective du territoire, mais aussi à vos souvenirs personnels, les comédien·nes de la compagnie Kamchàtka inventeront des images, sans paroles, avec vous, que vous reproduirez lors du spectacle, par des déplacements collectifs et des gestes très simples.

Suite à cette première rencontre, si vous décidez de participer au projet, plusieurs ateliers seront programmés entre le 26 avril et le 3 mai 2024 (détails des dates à venir). Le spectacle se déroule le samedi 4 mai à la tombée de la nuit.

Informations pratiques

Gratuit

Participation ouverte à tou·tes, adultes et enfants à partir de 8 ans

Aucune expérience de pratique théâtrale nécessaire

Infos et inscriptions au 04 42 06 39 09 ou au 06 99 11 38 34

et sur billetterie-lesemaphore.mapado.com

Participation accessible aux personnes ne maîtrisant pas ou peu la langue française, ainsi qu’aux personnes sourdes ou malentendantes. Merci de le préciser lors de votre inscription afin que nous puissions mettre en place l’accompagnement nécessaire.

Ce projet artistique de territoire est porté par le Théâtre Le Sémaphore de Port-de-Bouc, la Ville de Martigues, Le Citron Jaune Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Port-Saint-Louis du Rhône et Lieux Publics Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Marseille.

Direction culturelle, quai Toulmond quai toulmond, 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

