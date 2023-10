Ouverture des inscriptions aux Ateliers Culturels Direction Culture et Patrimoine Guérande, 24 août 2023, Guérande.

Ouverture des inscriptions aux Ateliers Culturels Jeudi 24 août, 09h00 Direction Culture et Patrimoine Sur inscription uniquement. Tarifs selon Quotient Familial

La rentrée des ateliers culturels s’annonce pour vos enfants !

Venez découvrir la pratique de la danse, du théâtre, et des arts plastiques auprès de nos intervenants connus pour la qualité de leur enseignement.

Une nouveauté arrive pour les 8 – 13 ans : l’atelier bande dessinée animée par Stéphanie Logeais !

Renseignement et inscriptions auprès de l’École des Arts et du Patrimoine à partir du 24 aout 9h00 pour les Guérandais, et le 4 septembre pour les résidents Hors Commune.

Direction Culture et Patrimoine 17 bd du nord 44350 guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 10 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/culture/ecole-des-arts-et-du-patrimoine/ateliers-culturels »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T09:00:00+02:00 – 2023-08-24T17:00:00+02:00

2023-08-24T09:00:00+02:00 – 2023-08-24T17:00:00+02:00

danse théâtre

Ville de Guérande