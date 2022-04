Direction Critorium au Théâtre du Travers Pradines Pradines Catégories d’évènement: Lot

Pradines Lot Pradines 5 EUR De Guy FOISSY Avec : Claudine IMBERT, Corinne SAINT FAUST, Patricia DESSALES La salle ayant une petite capacité, il est fortement conseillé de réserver. Les 15 et 16 avril à 21h, Foyer rural de Flottes Vous pouvez réserver par mail : theatredutravers@orange.fr ou par téléphone au 06.31.29.58.46 Dans cette société toute proche, vraiment toute proche, nul n’a le droit de crier ou de manifester ses émotions en dehors du cadre donné : LE CRITORIUM. Trois femmes, qui ne se connaissent pas, attendent le bus pour s’y rendre. Mais le bus n’arrive pas… et l’envie de crier monte… L’auteur, Guy Foissy, nous offre un texte piquant et drôle qui n’en laisse pas moins circonspect quant à l’étonnante capacité humaine à « faire avec », à accepter ce qu’on lui impose parce que « si tout le monde fait comme ça, c’est que c’est bien. Sinon, on ne ferait pas comme ça +33 6 31 29 58 46 De Guy FOISSY Avec : Claudine IMBERT, Corinne SAINT FAUST, Patricia DESSALES La salle ayant une petite capacité, il est fortement conseillé de réserver. Les 15 et 16 avril à 21h, Foyer rural de Flottes Vous pouvez réserver par mail : theatredutravers@orange.fr ou par téléphone au 06.31.29.58.46 @Théâtre du Travers

