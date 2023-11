Festival d’art pas chiant Direction Avignon Salon-de-Provence, 1 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette première édition du festival d’art pas chiant est créée dans le but simple de faire découvrir l’art et ses pratiques pour le rendre plus attractif tout en offrant une expérience festive, divertissante et gratuite..

2024-06-22 10:00:00 fin : 2024-06-23 . .

Direction Avignon Domaine de Roquerousse

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This first edition of the festival d’art pas chiant has been created with the simple aim of making art and its practices more attractive, while offering a festive, entertaining and free experience.

Esta primera edición del festival d’art pas chiant se ha creado con el sencillo objetivo de ayudar a descubrir el arte y sus prácticas, haciéndolo más atractivo al tiempo que se ofrece una experiencia festiva, lúdica y gratuita.

Diese erste Ausgabe des Festivals d’art pas chiant wurde mit dem einfachen Ziel ins Leben gerufen, die Kunst und ihre Praktiken zu entdecken, um sie attraktiver zu machen und gleichzeitig ein festliches, unterhaltsames und kostenloses Erlebnis zu bieten.

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme de Salon de Provence