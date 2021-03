DIRECTEUR.RICE DE L’AGENCE COMMUNALE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Romainville, 8 mars 2021-8 mars 2021, Romainville.

Romainville, le lundi 8 mars

La Ville de Romainville, commune de près de 30 000 habitant·e·s à proximité de Paris est membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris. Directeur.rice de l’Agence communale de la transition écologique et solidaire (ACTES) – à temps complet – Cadre d’emplois Attaché ou ingénieur territorial Sous l’autorité de la directrice générale adjointe en charge des services à la population, vous aurez pour mission de piloter l’Agence communale de la transition écologique et solidaire, conventionnée Atelier Chantier d’insertion, qui vise à favoriser l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment sur les métiers de la transition écologique. Elle ou il travaille en transversalité avec l’ensemble des services municipaux et de nombreux partenaires (institutionnels, académiques, associatifs, privés). **Mission 1 : « Assurer le développement de l’agence et de ses activités »** Travailler au développement de supports d’activité multiples et denses en emplois peu qualifiés autour de la transition écologique (mobilité, zéro déchet, alimentation, transition énergétique, végétalisation, gestion des espaces verts, etc.) et développer d’autres supports au regard des opportunités du territoire Construire via chaque support d’activité la viabilité du modèle économique global Développer une offre de service de qualité et diversifiée pour chaque activité, afin de développer le nombre d’ETP en insertion Apporter une analyse stratégique pratique et logistique sur les projets et veiller à la mise en cohérence de l’ensemble des projets proposés par la direction Créer des outils de suivi, de contrôle et de gestion de l’activité Favoriser le rayonnement de l’agence en développant des partenariats variés Participer à la réflexion sur l’optimisation du dispositif avec les services compétents en étudiant notamment les pistes d’évolutions juridiques du dispositif permettant la recherche de nouveaux débouchés et financements Etre garant.e de la mise en œuvre des projets en conformité avec les orientations municipales politiques et opérationnelles. **Mission 2:** **« Assurer la gestion financière et le pilotage de l’encadrement des parcours des salariés en insertion»** Mettre en place l’encadrement RH et l’accompagnement socio-professionnel des salarié.e.s en insertion pour construire des parcours individualisés Travailler au développement de formations qualifiantes en lien avec les conseillers en insertion professionnelle Etre en veille et s’appuyer sur tous les dispositifs innovants pour favoriser les parcours d’insertion (convergence, dispositifs premières heures, etc.) Être force de proposition sur l’organisation des politiques publiques de l’emploi pour favoriser une meilleure insertion des personnes Assurer le pilotage budgétaire et la recherche de financements Piloter, contrôler, suivre l’activité des services et garantir la mise en œuvre des projets ainsi que leur évaluation. **Mission 3 : « Piloter pour la commune le projet Territoire zéro chômeur avec les communes de Montreuil et de Noisy-le-Sec »** Etre l’interlocuteur.rice des partenaires, notamment Est Ensemble Animer le réseau des acteurs.rices pour identifier les bénéficiaires Assurer l’ancrage local sur le quartier des Trois communes, en lien avec les services municipaux présents sur place. **Mission 4 : « Coordonner et suivre les projets transversaux »** Assurer la coordination et le suivi des projets transversaux en matière d’emploi insertion ( Permanences emploi association Aurore, Parcours de formation Rebond – jeunes NEET) Aider à la mise en œuvre locale d’actions, en lien avec les porteurs de projets du territoire, tels que ceux financés à l’échelle de l’EPT (e-graine …) Etre l’interlocuteur.trice principal.e des acteurs du service public de l’emploi local (Pôle emploi, PLIE, MIEJ 4-93, Cap emploi, EPT – Maison de l’emploi, CD93, Direccte…) Rédiger et assurer le suivi des conventions de partenariat avec le Pôle Emploi, la Mission Locale, le Conseil départemental 93 pour la mise en œuvre des clauses sociales. Compétences et connaissances requises : – Expérience requise dans le domaine de gestion de structure d’insertion, de l’innovation sociale, de l’économie sociale et solidaire – Expérience managériale avérée – Connaissance du contexte général des collectivités territoriales – Maquette budgétaire et financière des dispositifs d’insertion (municipaux et/ou associatifs) – Prise de parole en public et animation de réseaux – Qualités rédactionnelles – Maîtrise de l’outil informatique notamment logiciels de bureautique – Proactivité – Être force de proposition pour des actions et méthodes innovantes, fédératrices et réalistes – Capacité à fédérer des acteurs d’horizons différents, être inspiré·e et inspirant·e – Rigueur, autonomie et organisation du travail – Innovant.e, bonnes capacités relationnelles et de management, qualités d’écoute, de dialogue, de concertation – Sens du service public **Profil** * Bac+5 * Filière administrative ou technique : A (attaché/ingénieur, attaché/ingénieur principal, attaché/ingénieur hors classe) * Grande disponibilité * Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle **Date limite de réception des candidatures : 11/03/2021** **Date de Jury : 22/03/2021** **Horaires : 37h30 par semaine (15 ARTT)** **Travail ponctuel en soirée et le samedi** **Déplacements ponctuels en Seine-Saint-Denis** Poste à pourvoir rapidement Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : Monsieur le Maire

