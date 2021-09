Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Direct positif – Biennale – Tous pour l’architecture ! Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Direct positif – Biennale – Tous pour l’architecture ! Clermont-Ferrand, 6 novembre 2021, Clermont-Ferrand. Direct positif – Biennale – Tous pour l’architecture ! 2021-11-06 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-06 16:00:00 16:00:00 Salle de médiation de l’Hôtel Fontfreyde 34 Rue des Gras

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Initiez-vous au procédé argentique ! L’association le Labomatik vous propose de découvrir le direct positif, un procédé argentique permettant d’obtenir une image contrastée et riche en détails. +33 4 73 98 65 00 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

