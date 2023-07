Dire non, savoir poser des limites avec ses enfants Bibliothèque Charlotte Delbo Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Le samedi 07 octobre 2023

de 10h30 à 11h30

.Public adultes. gratuit

Réservation auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel

Rencontre avec Marion Leprovost, accompagnante parentale

Venez rencontrer l’intervenante sur ce thème dans le cadre des groupes d’échanges de l’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile-de-France. L’association a pour but de répandre une meilleure connaissance de l’enfant et des réalités éducatives familiales parmi les parents et les éducateurs, et, d’une façon générale, de les aider à résoudre les difficultés de leur tâche, notamment par la confrontation de leurs expériences dans des cercles de parents.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

Contact : +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr

Ecole des parents et des éducateurs Famille