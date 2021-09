Prémilhat Prémilhat Allier, Prémilhat Dire, Lire et Conter : Rêveries : Des contes pour s’évader Prémilhat Prémilhat Catégories d’évènement: Allier

Prémilhat

Dire, Lire et Conter : Rêveries : Des contes pour s'évader 2021-10-05 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-05 18:00:00 18:00:00 Sallé des Fêtes Rue de l'église

Prémilhat

Prémilhat Allier Prémilhat Je connais un chemin changeant que le temps n’a pas emprunté. Oyez, oyez et devenez voyageur immobile. Prêtez-moi vos oreilles, je vous les rendrai …à votre retour. Promis ! dernière mise à jour : 2021-09-19 par

