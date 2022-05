Dire l’amour Lyon 9e Arrondissement Lyon 9e Arrondissement Catégories d’évènement: LYON 9E ARRONDISSEMENT

Lyon 9e Arrondissement Rhône Lyon 9e Arrondissement Une nuit pour dire l’amour ! Dans le cadre de l’événement national “La Nuit européenne des musées”, la Fondation Renaud présente une exposition inédite, accompagnée de lectures de textes sur l’amour en lien avec les tableaux. contact@fondation-renaud.fr +33 4 78 47 10 82 https://www.fondation-renaud.fr/ Fondation Renaud 27 boulevard Antoine de Saint Exupéry Lyon 9e Arrondissement

